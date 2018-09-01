Электролаборатория СПБ
Своевременная диагностика электрооборудования и электросети может гарантированно предупредить их выход из строя и предотвратить аварийные ситуации. «Электролаборатория в Санкт-Петербурге ПротоколЭлектро» оказывает весь комплекс услуг в области испытаний и измерений различных видов электроустановок. С 2014 года лаборатория ПротоколЭлектро произвела обследование более 4000 объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Какие виды работ выполняет компания?
Высококвалифицированные специалисты электролаборатории грамотно и быстро произведут все работы по:
- низковольтным испытаниям до 1000В;
- высоковольтным испытаниям ЭТЛ 110 кВ;
- диагностике контура заземления;
- проверке петли «фаза-ноль»;
- контролю работы расцепителей автоматических выключателей;
- проверке электроустановок на регулярной основе (офисов, жилых домов, складских помещений);
- испытанию молниезащиты;
- проверке металлосвязи;
- исследованию цельности кабелей 0,4 – 110 кВ и устранению их повреждений;
- измерению сопротивления изоляции в линиях электропередач, электрооборудования и электропроводке;
- диагностике антистатического покрытия пола;
- тестированию автоматических выключателей.
Как заказать электроизмерительные работы?
Для того, чтобы осуществить испытания и электроизмерения электрических характеристик любого оборудования и электросетей заказчику необходимо оставить заявку на сайте. Произведя точный расчет стоимости всех услуг заказчику предоставляется счет, после чего профессиональные специалисты компании выезжают на место проведения работ.
По окончании испытаний выдается технический отчет (протокол) установленного образца. Данный документ составляет 30-50 страниц и полностью соответствует всем требованиям пожарного надзора. Протокол, утвержденный контролирующими органами, дает право на получение клиентом акта допуска в эксплуатацию. При повторном обращении в электролабораторию действует скидка на оформление протокола – 10%.
В случае необходимости клиент имеет возможность получить бесплатную консультацию по интересующему вопросу у опытных экспертов компании. Это можно осуществить онлайн или по указанным на сайте телефонам.
Стоимость
При помощи онлайн-калькулятора работ, представленного на сайте, заказчик может рассчитать стоимость любого вида измерений.
- до 30 – 2500 руб.
- от 30 до 300 – 10000 руб.
- от 300 – 55000 руб.
Гарантированное качество работ
Возможность проведения испытаний и измерений подтверждена свидетельством, выданным Ростехнадзором, что дает право на предоставление гарантий на оказанные услуги. После выполнения работ выдается протокол, форма которого утверждена инспекцией энергонадзора. Копия протокола храниться в компании 3 года и может быть выдана по запросу клиента в течение этого срока.
Технологическая база лаборатории находится на высоком уровне и оснащена новейшим сертифицированным оборудованием. Современные средства испытательной и измерительной техники позволяют проводить диагностику электроустановок с максимальной точностью. Высококвалифицированный персонал компании осуществляет быстрое и качественное выполнение работ любой сложности.
Преимущества лаборатории
Наша профессиональная электролаборатория позволяют своевременно выявлять и устранять неисправности электрических сетей.
ПротоколЭлектро:
- срочное выполнение заказов клиентов;
- профессионализм, подтвержденный аккредитацией, лицензиями и свидетельствами;
- осуществление не менее 7 видов электроизмерений;
- бесплатные консультации;
- гарантия утверждения тех.отчета контролирующими органами;
- техническая документация, составленная с учетом всех требований Ростехнадзора;
- предоставление документов по электронной почте.
На сайте лаборатории клиенты могут получить подробную информацию по процедуре замера сопротивления изоляции, периодичности проведения испытаний, техническому обслуживанию и испытаниям трансформаторных подстанций, а также описание и фото измерительного оборудования, используемого лабораторией.