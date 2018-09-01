Электролаборатория СПБ

Для того, чтобы осуществить испытания и электроизмерения электрических характеристик любого оборудования и электросетей заказчику необходимо оставить заявку на сайте. Произведя точный расчет стоимости всех услуг заказчику предоставляется счет, после чего профессиональные специалисты компании выезжают на место проведения работ.

По окончании испытаний выдается технический отчет (протокол) установленного образца. Данный документ составляет 30-50 страниц и полностью соответствует всем требованиям пожарного надзора. Протокол, утвержденный контролирующими органами, дает право на получение клиентом акта допуска в эксплуатацию. При повторном обращении в электролабораторию действует скидка на оформление протокола – 10%.

В случае необходимости клиент имеет возможность получить бесплатную консультацию по интересующему вопросу у опытных экспертов компании. Это можно осуществить онлайн или по указанным на сайте телефонам.